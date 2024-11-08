8 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

8 ноября, пятница

В 10:00 состоится пресс-тур в охотничьи угодья. Специалисты продемонстрируют, как организована подкормка косуль в преддверии зимы. Мероприятие начнется на ул. Советской, 16, в селе Абрамово Сысертского городского округа.

В 11:00 глава Екатеринбурга Алексей Орлов откроет новое здание Екатеринбургской детской музыкальной школы № 10 имени В.А. Гаврилина (ул. Репина, 93) с собственным концертным залом. Образовательные пространства музыкальной школы оснащены новым оборудованием.

В 13:00 в выставочном пространстве музея истории Екатеринбурга «Л52» (проспект Ленина, 52) пройдет пресс-тур, посвященный завершению ремонтных работ в парадном двусветном зале. Это одна из достопримечательностей конструктивистского жилого комплекса Дома Госпромурала. Были полностью восстановлены архитектурный облик зала, исторический паркет, лестницы, окна и светильники. В частности будут продемонстрированы отреставрированные росписи стен 1930-х годов, украшавшие детскую «ожидальную комнату». Сюжет сохранившегося фрагмента выполнен в стилистке русского модерна. В двухсветном зале открылась новая выставка «Работать и жить. Свердловск», развивающая экспозицию «Работать и жить. Архитектура конструктивизма. 1917-1937». О проделанной реставрационной работе, обновленном облике музея и планах по развитию учреждения культуры расскажут начальник управления культуры администрации города Екатеринбурга Илья Марков и директор музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев.

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