11 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

11 ноября, понедельник

В 13:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную итогам пожароопасного сезона в УрФО. Площадь лесных пожаров в УрФО сократилась в 40 раз в сравнении с прошлым годом: что помогло держать ситуацию под контролем? Какие регионы пострадали от лесных пожаров? Как оценивается ущерб, нанесенный лесному фонду? На эти и другие вопросы ответят: Сергей Куплевацкий, врио начальника Департамента лесного хозяйства по УрФО; Валерий Казаков, заместитель начальника ГУ МЧС России по Свердловской области (по государственной противопожарной службе). Онлайн-трансляция будет доступна на официальном RuTube-канале «Интерфакса».

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам уборочной кампании в регионе и анализу влияния погодных условий на урожай. О главных итогах уборочной кампании в регионе, показателях урожайности в 2024 году, влиянии погодных условий на рост и развитие сельскохозяйственных культур, а также о научных разработках в области растениеводства расскажут министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова, проректор по научной работе и инновациям Уральского государственного аграрного университета, кандидат сельскохозяйственных наук Михаил Карпухин и начальник отдела агрометеорологии Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Людмила Саваринюк.

В 14:30 в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» начнется пресс-обход (сбор у первого павильона) в рамках Международного чемпионата высокотехнологичных профессий «Хайтек». В 15:00 состоится открытие чемпионата. В 15:30 начнется пресс-подход заместителя губернатора Свердловской области Дмитрия Ионина и генерального директора Корпоративной академии госкорпорации «Росатом» Юлии Ужакиной. Чемпионат проводят Минпромторг РФ, Агентство стратегических инициатив, правительство Свердловской области при поддержке крупнейших холдингов и корпораций.

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