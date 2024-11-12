12 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

12 ноября, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное пленарное заседание. В повестке вопрос «О состоянии и перспективах развития сети клубов по месту жительства в муниципальном образовании «город Екатеринбург» и другие.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к библиотечно-книжному форуму «Библионнале на Урале» в Екатеринбурге. О программе и значимости форума, приглашенных экспертах и востребованности жанра биографии расскажут заместитель директора по социокультурной деятельности Свердловской областной универсальной научной библиотеки им. В. Г. Белинского Елена Гармс, арт-куратор, автор концепции «Библионнале на Урале» Евгений Иванов, политолог, поэт, кинопродюсер Анатолий Гагарин и писатель, сценарист, кинорежиссер Владимир Сутырин. «Библионнале на Урале» пройдет с 14 по 16 ноября в библиотеке им. В. Г. Белинского.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам лаборатории «Новехонький» по переосмыслению исторического наследия Сысерти. Об идее возвращения заброшенных домов в жизнь города, целях, итогах и количестве участников лаборатории «Новехонький», а также о лучших концепциях по возрождению старинных зданий расскажут глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских, соавтор лаборатории «Новехонький», PR-менеджер Агентства развития Сысерти Софья Глухова, куратор лаборатории Илья Полянских, участницы лаборатории Екатерина Дудукалова и Анна Кадикова.

В 14:00 на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф) начнется трансляция брифинга заместителя главы города Андрея Корюкова, посвященного подготовке бюджета города на 2025 год. Спикер расскажет об основных параметрах главного финансового документа на следующий год, даст оценку его доходной и расходной частям, а также напомнит процедуру согласования и утверждения бюджета города.

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