13 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

13 ноября, среда

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная профилактике диабета в Свердловской области. О статистике заболеваемости сахарным диабетом в Свердловской области среди детей и взрослых, доступности препаратов, профилактике и ранней диагностике расскажут главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Свердловской области по организации диспансеризации взрослого населения Рустам Абзалов, главный внештатный специалист-эндокринолог министерства здравоохранения Свердловской области, заместитель главного врача по терапевтической службе городской клинической больницы № 40 Екатеринбурга Марина Кочергина и и.о. заведующего отделением эндокринологии областной детской клинической больницы Ольга Полляк. Всемирный день борьбы с диабетом отмечается 14 ноября.

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