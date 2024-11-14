14 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

14 ноября, четверг

В 10:00 в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» начнется VIII Общероссийский форум стратегического развития «Города России: локомотивы роста». В мероприятии примут участие представители правительства РФ, депутаты Госдумы, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов и другие. С 10:00 до 11:30 пройдет выездное заседание комитета Государственной думы по региональной политике и местному самоуправлению на тему «Об организации на региональном и местном уровне работы по сохранению и развитию традиционных российских духовно-нравственных ценностей». В заседании примет участие глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), советник главы государства Валерий Фадеев.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная ситуации с качеством продовольственных и непродовольственных товаров в Свердловской области. О ситуации с качеством товаров в разных секторах потребительского рынка, итогах работы и нововведениях национальной системы маркировки «Честный знак», а также о количестве обращений граждан расскажут начальник отдела надзора по гигиене питания и защиты прав потребителей на потребительском рынке продуктов питания Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Шелунцова и начальник отдела защиты прав потребителей на рынке услуг и непродовольственных товаров Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Татьяна Шулешова.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС состоится круглый стол в формате телемоста, посвященный подготовке к Технологическому саммиту TNF и обсуждению актуальных вопросов нефтегазовой отрасли на 2025 год. Директор департамента машиностроения для ТЭК Минпромторга России Михаил Кузнецов, заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев, исполнительный директор Промышленно-энергетического форума TNF Владимир Илющенко, руководитель программного комитета саммита Александр Сакевич и руководитель технологического блока деловой программы саммита Максим Колмогоров обсудят наполнение тематических треков и бизнес-форматы Технологического саммита, вопросы стандартизации в ТЭК в области бурения и обустройства месторождений, а также рассмотрят кейсы применения инвестиционных инструментов для развития технологий на примере Тюменской области. Трансляция круглого стола будет доступна на странице пресс-центра «ТАСС-Урал» во «ВКонтакте». Технологический саммит TNF состоится 3-4 декабря в Тюменском технопарке.

С 14:30 до 16:00 в Уральском гуманитарном институте УрФУ (пр. Ленина, 51, ауд. 425) состоится встреча главы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерия Фадеева с преподавателями, сотрудниками, аспирантами и студентами вуза. Глава СПЧ проведет экспертную дискуссию, посвященную обсуждению его книги «Преображение гуманизма» и документальному фильму по ней. В 16:40 Валерий Фадеев вместе с руководством УрФУ посетит новый кампус университета в микрорайоне Новокольцовский (ул. Универсиады, 7).

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