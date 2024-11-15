15 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

15 ноября, пятница

В 10:00 в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» продолжит работу VIII Общероссийский форум стратегического развития «Города России: локомотивы роста». В 11:30 состоится пресс-подход, посвященный подведению итогов конкурса среди муниципальных образований Свердловской области на лучший проект по укреплению общественного здоровья. Участие в нем примут заместитель министра здравоохранения Свердловской области Денис Демидов, главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава РФ по УрФО Сергей Токарев и главный внештатный специалист по организации диспансеризации взрослого населения минздрава Свердловской области Рустам Абзалов.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к юбилейному Географическому диктанту. О количестве участников, нововведениях акции этого года, в том числе внедрении технологий искусственного интеллекта, а также о готовности региональных площадок расскажут первый заместитель исполнительного директора Русского географического общества (РГО) Илья Гуров, председатель Свердловского областного отделения РГО Светлана Минюрова, председатель Пермского краевого отделения РГО Андрей Зайцев и председатель Курганского областного отделения РГО Илья Николаев. X юбилейный Географический диктант пройдет в России и других странах 16-17 ноября.

В 15:45 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная обсуждению вопросов добровольного переселения в Российскую Федерацию соотечественников и репатриантов из стран дальнего зарубежья. О статистике, проблемах, перспективах реализации программ добровольного переселения в Россию и на Урал, вопросах трудоустройства соотечественников и репатриантов, а также о социальной поддержке переселенцев расскажут депутат Госдумы Мария Бутина, представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов и директор департамента по труду и занятости населения Свердловской области Дмитрий Антонов.

В 16:00 на площадке креативного кластера «Домна» состоится вручение премии имени Татищева и де Геннина за работы, внесшие значительный вклад в социально-экономическое развитие уральской столицы. Лауреатов этого года наградит глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

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