18 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

18 ноября, понедельник

В 09:30 состоится пресс-тур на передвижной пункт весового и габаритного контроля на трассе Екатеринбург – Челябинск. Инспекторы межрегионального территориального управления Ространснадзора по УрФО будут проверять соблюдение грузоперевозчиками требований к весу и габаритам автотранспорта.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов VIII регионального конкурса «Женский облик науки». Председатель Свердловского отделения Российского союза молодых ученых, общественный представитель Агентства стратегических инициатив Ольга Ергунова, заместитель председателя Свердловского отделения Российского союза молодых ученых, доцент департамента менеджмента НИУ ВШЭ Александр Лебедев, директор Института экономики УрО РАН Юлия Лаврикова и победительница конкурса прошлого года, доцент кафедры гидравлики УрФУ Антонина Секачева расскажут о критериях отбора финалисток, особенностях проведения конкурса в этом году, номинациях и проектах, популяризации науки на Урале, а также назовут имена нескольких победительниц этого года.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению Екатерининских дней в 2024 году. О главных событиях Екатерининских дней, торжественном богослужении и Крестном ходе, вручении премии главы Екатеринбургской митрополии в сфере культуры и искусства, о праздничном вечере, новых арт-объектах, Екатерининских встречах в образовательных учреждениях, а также о духовном смысле Дня святой Екатерины расскажут старший священник Храма-памятника на Крови, председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии протоиерей Максим Миняйло, член Екатеринбургского отделения Императорского православного палестинского общества Алексей Селюков, координатор экспертного совета премии главы Екатеринбургской митрополии в области культуры и искусства, член Союза российских писателей Татьяна Горкунова и редактор «АиФ-Урал», председатель жюри конкурса «Мой город святой Екатерины» Рада Боженко.

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