19 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

19 ноября, вторник

В 09:00 в Екатеринбурге (ул. Московская, 131, отель «Московская горка») начнет работу двухдневный конгресс Российской ассоциации геронтологов и гериатров в рамках проекта «Школа наставников в гериатрии». Эксперты из Москвы, Челябинска и Екатеринбурга рассмотрят вопросы организации медицинской помощи людям старшего возраста. Участие в мероприятии примет заместитель министра здравоохранения Свердловской области Елена Малявина.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная популяризации и продвижению русского языка в Монголии. О популяризации литературы и русского языка в Монголии, разработке методик преподавания, а также о совершенствовании культурных связей между двумя странами расскажут заместитель министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Олег Александрин, директор Свердловского регионального фонда поддержки молодежных инициатив Егор Аникин, преподаватель проекта «Цифровизация обучения русскому языку в Монголии», старший преподаватель УрФУ Юлия Даминова, координатор проекта в Монголии, президент Монгольской ассоциации преподавателей русского языка и литературы Магсар Цэвээний и сокоординатор проекта в Монголии, заведующая кафедрой русского языка и методики его преподавания Монгольского государственного университета образования Цоломон Ширнэнгийн.

В 11:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по муниципальной собственности.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

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