20 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

20 ноября, среда

В 09:30 от здания администрации Екатеринбурга (со двора) на выездное заседание в Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ул. Вайнера, 16А) отправится постоянная комиссия гордумы по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью. В повестке вопрос «О научной работе и закупочной деятельности предметов, имеющих историческую и художественную ценность, в муниципальных музеях города Екатеринбурга».

В 11:00 на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф) начнется трансляция брифинга врача ГАУЗ СО «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Дмитрия Максимова, посвященного Всемирному дню отказа от курения. Специалист расскажет о вреде курения, способах бросить курить, помощи, которая может быть оказана бывшим курильщикам в Екатеринбурге, и развеет миф о безвредности вейпов.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная посвященная защите имущественных прав несовершеннолетних детей в Свердловской области. О бесплатной юридической помощи по вопросам защиты семейных ценностей, особенностях регистрации сделок с недвижимостью с участием ребенка, проведении правовой экспертизы документов и работе органов опеки и попечительства расскажут вице-президент Нотариальной палаты Свердловской области Екатеринбурга Наталья Сидоркина, начальник отдела по вопросам адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов гражданского состояния ГУ Минюста России по Свердловской области Елена Уманская, начальник управления организации и контроля деятельности по опеке и попечительству Министерства социальной политики Свердловской области Ирина Маевская, заместитель начальника отдела государственной регистрации недвижимости № 1 Управления Росреестра по Свердловской области Наталья Тришина и председатель Совета молодых юристов Свердловского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» Полина Пестерева. 20 ноября в России отмечается День правовой помощи детям.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к музыкальному фестивалю «Лабиринты Шнитке» в Свердловской филармонии. О программе, особенностях музыкального фестиваля «Лабиринты Шнитке», количестве гостей и приглашенных исполнителях расскажут заместитель министра культуры Свердловской области Лариса Вакарь, директор Свердловской филармонии Александр Колотурский, руководитель департамента творческого планирования Свердловской филармонии Юлия Цвиль и российский виолончелист, заслуженный артист России Борис Андрианов. Музыкальный фестиваль, посвященный творчеству советского и российского композитора Альфреда Шнитке, пройдет с 21 по 24 ноября в Свердловской филармонии.

В 12:15 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике.

В 14:30 в культурно-досуговом центре «Дружба» (ул. Академика Бардина, 21б) состоится торжественное награждение победителей областного конкурса «Семья года». Планируется, что в мероприятии примут участие заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и первый заместитель министра социальной политики Свердловской области Евгений Шаповалов.

В 18:00 в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» состоится XLII конференция Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия». Участники подведут итоги работы отделения в 2024 году, обновят состав президиума регионального политсовета и собственно политсовета, определят делегатов на съезд партии. Спикеры: Евгений Куйвашев – секретарь СРО «Единой России», губернатор Свердловской области; Дмитрий Жуков – руководитель регионального исполкома СРО «Единой России», депутат заксобрания Свердловской области.

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