21 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

21 ноября, четверг

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится совместное заседание постоянной комиссии по бюджету и экономической политике и постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.

В 10:45 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам сезона дорожных работ в Екатеринбурге в 2024 году. Об основных показателях завершившегося сезона ремонта дорог в Екатеринбурге, контроле качества работ подрядчиков, статистике ДТП и обеспечении безопасности дорожного движения расскажут заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов и заместитель начальника ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу майор полиции Павел Крылов.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная презентации 3D-модели одного из старых советских районов Свердловска – Втузгородка. О концепции цифровой модели, исторической значимости исследования строительства Втузгородка и масштабировании проекта расскажут профессор кафедры истории России УрФУ, заместитель директора по науке Института истории и археологии УрО РАН Константин Бугров, заведующий кафедрой истории России УрФУ, руководитель проекта Сергей Соколов и младший научный сотрудник лаборатории цифровых технологий в историко-культурных исследованиях УрФУ, научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга Ксения Пименова. Екатеринбургские историки воссоздали облик Втузгородка 1930-х годов – каким он мог быть, если бы были реализованы планы застройки того времени. Интерактивную карту с 3D-моделью зданий восстановили по ранее не публиковавшимся градостроительным документам из фондов Государственного архива Свердловской области.

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