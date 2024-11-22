22 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

22 ноября, пятница

В 10:00 в уральском полпредстве (ул. Добролюбова, 11) начнется «День политического консультанта на Урале», который организует Российская ассоциация политических консультантов (РАПК). Событие приурочено к 10-летию ассоциации. На одной площадке соберутся ведущие политические консультанты, политологи, политические технологи Уральского и Приволжского федеральных округов.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная старту проекта «Время карьеры» в Екатеринбурге. О программе и особенностях проекта «Время карьеры» в текущем году, количестве участников, представленных компаниях-работодателях, мастер-классах и стажировках расскажут начальник отдела профессионального образования министерства образования и молодежной политики Свердловской области Елена Коваленко, заместитель проректора по информационной политике по работе с партнерами УрФУ Ойбек Партов, руководитель направления образовательных программ компании «Контур» Елена Рыбинская, руководитель отдела организационного развития компании «Брусника» Вячеслав Еременко и начальник управления по развитию и мотивации персонала банка «Синара» Татьяна Ежова.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная вопросам восстановления женщин после родов и программам поддержки материнства и детства в Свердловской области. О физическом и психологическом восстановлении женщин после родов, уровне рождаемости, а также о мерах социальной поддержки материнства расскажут первый заместитель министра социальной политики Свердловской области Евгений Шаповалов, заместитель начальника управления социального страхования отделения Социального фонда России по Свердловской области Ольга Рябикова, клинический психолог, начальник консультативно-оздоровительного отдела Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Анна Ткач и врач акушер-гинеколог областного перинатального центра областной детской клинической больницы Евгения Ожегова.

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