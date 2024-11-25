25 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

25 ноября, понедельник

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к благотворительной акции «Щедрый вторник», которая пройдет в Екатеринбурге 3 декабря. О программе акции, работе благотворительных фондов города, а также о концерте «Добрый джаз» с участием инклюзивного коллектива расскажут директор благотворительного фонда «Менора» Ирина Гуткина, генеральный директор джаз-клуба и фестиваля EverJazz Ирина Щетникова и исполнительный директор благотворительного фонда «Добрый Екатеринбург» Светлана Блинова.

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