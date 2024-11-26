26 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

26 ноября, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное пленарное заседание. С отчетом об исполнении бюджета за 9 месяцев 2024 года перед депутатами выступит директор департамента финансов администрации города Анна Турунцева. Она же выступит с докладом о введении на территории Екатеринбурга туристического налога.

В 17:30 состоится открытие нового центра психиатрии и психотерапии «УГМК-Здоровье» (ул. Уральская, 52А). Для представителей СМИ будет организована экскурсия и интервью с экспертами.

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