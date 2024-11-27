27 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

27 ноября, среда

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную динамике оплаты имущественных налогов в Свердловской области. Сумма имущественных налогов, начисленных свердловчанам за 2023 год, выросла: отразилось ли это на динамике оплаты? Сколько поступлений пришло в бюджет Свердловской области? На эти и другие вопросы ответят: Марина Рябова, заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы России по Свердловской области; Павел Ваняшин, начальник отдела налогообложения имущества Управления Федеральной налоговой службы России по Свердловской области. Онлайн-трансляция будет доступна на официальном RuTube-канале «Интерфакса».

В 13:30 от здания администрации Екатеринбурга (со двора) на выездное заседание в ГКОУ СО «Школа-интернат № 17» (ул. Краснокамская, 36) отправится постоянная комиссия гордумы по социальной защите и здравоохранению. В повестке вопрос «Помощь беременным женщинам и сопровождение в трудной жизненной ситуации».

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