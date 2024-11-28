28 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

28 ноября, четверг

В 10:00 от здания администрации Екатеринбурга (со двора) на выездное заседание отправится депутатская группа «Поддержка новых территорий комплексного развития в городе Екатеринбурге». В программе: 10:30 – ознакомление с макетом района Новокольцовский (бульвар Новосинарский, 7 (офис продаж «Синара-Девелопмент»); 10:45-11:00 – осмотр территории жилого района «Новокольцовский»; 11:05-11:35 – осмотр строящегося объекта – СУНЦ УрФУ (бульвар Экспо, строительная площадка).

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная вопросам защиты информации в Свердловской области. О статистке кибератак на уральские предприятия, разработках в области защиты данных, подготовке кадров, а также о повышении цифровой грамотности населения расскажут заместитель министра цифрового развития и связи Свердловской области Роман Маточкин, директор Института радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ Илья Обабков и директор департамента продаж и обслуживания среднего и малого бизнеса «Ростелекома» на Урале Оксана Галимьянова.

В 11:00 в большом конференц-зале правительства Свердловской области (пл. Октябрьская, 1) состоится торжественное открытие окружного форума «Семья на первом месте: эффективная система профилактики социального сиротства». В 12:30 стартует деловая программа с панельной дискуссии «Путь к изменениям». С 14:50 начнут работу презентационные площадки, на которых представят успешные практики комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, обсудят роль органов опеки и попечительства в системе профилактики социального сиротства, развитие клубов для родителей и механизмы помощи родителям, воспитывающим детей с инвалидностью и ОВЗ.

В 13:00 начнется пресс-тур в пункт временного содержания безнадзорных животных «Спецавтобазы» (ул. Посадская, 3). Как решается проблема безнадзорных животных в уральской столице, расскажут председатель комитета администрации города по экологии и природопользованию Игорь Русинов и директор благотворительного фонда «Зоощзащита» Анна Вайман. Представитель муниципального приюта проведет экскурсию по его помещениям. Пресс-тур посвящен Всемирному дню домашних животных, который отмечается 30 ноября.

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