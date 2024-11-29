29 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

29 ноября, пятница

В 09:30 в Кировском районном суде Екатеринбурга (ул. Бажова, 31а) состоится заседание по уголовному делу бывшего министра транспорта Свердловской области Василия Старкова.

В 10:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную соблюдению прав участников СВО и поддержке их семьей. Поиск пропавших без вести, вызволение из плена, выплаты участникам СВО и членам их семей: какие обращения чаще всего поступают в аппарат уполномоченного по правам человека в Свердловской области? Какую поддержку оказывает военнослужащим и их близким свердловский филиал фонда «Защитники Отечества»? На эти и другие вопросы ответят: Татьяна Мерзлякова, уполномоченный по правам человека в Свердловской области; Илдар Якупов, руководитель свердловского филиала Фонда «Защитники Отечества». Онлайн-трансляция будет доступна на официальном RuTube-канале «Интерфакса».

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная процедуре налоговой амнистии при дроблении бизнеса, которая вступит в силу с 2025 года. Об условиях налоговой амнистии, ее реализации в Свердловской области, признаках дробления бизнеса, а также о новом порядке уплаты НДС в 2025 году расскажут заместитель руководителя Управления ФНС России по Свердловской области Марина Рябова и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх.

В 11:00 в средней общеобразовательной школе № 1 имени С.С. Алексеева (Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, 23) состоится открытие конференции регионального отделения Движения Первых Свердловской области. Планируется, что в мероприятии примут участие заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области – директор департамента молодежной политики Денис Протасов, директор департамента внутренней политики Свердловской области Наталья Гурченок и уполномоченный по правам ребенка Свердловской области Игорь Мороков.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная промежуточным итогам и планам проекта «Большая музыка в малые города» в Свердловской области. Об итогах второго этапа проекта в Свердловской области, перспективах его продвижения и масштабирования, популяризации классической музыки в малых городах расскажут президент фонда поддержки проектов в области культуры «Мост искусств», заслуженный артист России Виктор Ямпольский, проректор по научной и проектной работе Уральской государственной консерватории имени М.П. Мусоргского, кандидат искусствоведения Галина Денисова и директор Асбестовского колледжа искусств Людмила Тюкавкина.

В 13:00 в Ельцин-центре (ул. Бориса Ельцина, 3, атриум, 1 этаж) в рамках Beauty Expo Ural 2024 состоится Международный Евроазиатский чемпионат по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и маникюру. В программе: 13:00 – обход экспозиций Beauty Expo Ural 2024 с участием заместителя министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Светланы Островской; 14:00 – торжественное открытие чемпионата.

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