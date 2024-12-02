2 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

2 декабря, понедельник

В 10:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоятся пресс-конференция, посвященная фестивалю «День рождения Урал Мороза», и церемония гашения новогоднего почтового конверта. О подготовке к фестивалю, программе и участниках, традициях празднования Нового года в разных регионах страны, а также о популярных желаниях детей в письмах Деду Морозу расскажут директор тематического центра «Парк Сказов» Алиса Ларионова, руководитель отдела по маркетингу и корпоративным коммуникациям макрорегиона Урал АО «Почта России» Ирина Бахтина, зимние волшебники Урал Мороз, Дед Мороз Черноземья, Тол Бабай (Удмуртия) и Снегурочка (Костромская область). Фестиваль «День рождения Урал Мороза» стартовал 1 декабря в «Парке Сказов» в Арамили.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная старту XXI Международного фестиваля-практикума киношкол «Кинопроба» в Екатеринбурге. О географии и участниках фестиваля этого года, составе жюри и программе мероприятий «Кинопробы», а также о тенденциях и развитии кинематографа в России расскажут заместитель министра культуры Свердловской области Лариса Вакарь, начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков, директор фестиваля «Кинопроба», киновед Лилия Немченко, генеральный директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев, советский и российский кинооператор Сергей Астахов и и.о. председателя Свердловской областной организации Союза кинематографистов России Павел Поляков. Конкурсные показы анимационных, документальных и игровых фильмов пройдут 1-5 декабря в Екатеринбурге в Доме кино и Ельцин-центре.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная старту зимнего туристического сезона. О популярных направлениях для путешествий по России и за рубежом, стоимости путевок в зимний сезон, особенностях введения туристического налога в Екатеринбурге, а также о перспективах развития отрасли в новом году расскажут вице-президент Российского союза туриндустрии, директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко, глава уральского отделения Российского союза туриндустрии, президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, член комитета по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма Законодательного собрания Свердловской области Станислав Блохин, член правления Российского союза туриндустрии Камила Казиева и член Уральской ассоциации туризма Анара Уралова.

В 13:30 в «Синара-центре» (Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, 15/4) состоится торжественное подведение итогов Года семьи. Планируется, что в мероприятии примут участие первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков и председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина. Участниками события станут семьи с детьми, руководители общественных организаций, работающих по направлению защиты материнства и детства, представители социальной сферы муниципалитетов Среднего Урала. До начала торжественной церемонии в деловой части программы пройдут тематические секции и пленарное заседание, для семей с детьми запланировано проведение консультаций и мастер-классов.

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