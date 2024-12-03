3 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

3 декабря, вторник

В 10:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, этаж) состоится заседание, на котором будет рассмотрен бюджет региона во втором и третьем чтениях.

В 10:30 в Свердловском областном суде состоится очередное заседание по делу Вероники Наумовой, обвиняемой в убийстве находящегося под ее опекой пятилетнего Далера Бобиева.

В 11:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по муниципальной собственности.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная Международному дню инвалидов. О мерах поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья в регионе, проектах по реабилитации, трудовой занятости инвалидов и программе мероприятий расскажут заместитель министра социальной политики Свердловской области Оксана Федосеева, начальник управления установления пенсий отделения Социального фонда России по Свердловской области Елена Благинина и заведующий отделом фандрайзинга, информации и PR НКО «Благое дело» Олег Федчук. Международный день людей с ограниченными возможностями отмечается 3 декабря.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

В 13:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, малый зал заседаний комиссий, к. 423) состоится заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.

В 13:30 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится совместное заседание постоянной комиссии по муниципальной собственности и постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится совместное заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию и постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная социальной газификации садовых некоммерческих товариществ в Свердловской области. Об основных показателях социальной газификации в регионе, доступных льготах, сложностях при прокладке газопровода, а также порядке ⁠оформления прав собственности на земли общего пользования расскажут министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, руководитель Управления Росреестра по Свердловской области Игорь Цыганаш, директор филиала ППК «Роскадастр» по УФО Рафаэль Лутфуллин и председатель Свердловского регионального отделения Союза садоводов России Надежда Локтионова.

В 15:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

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