4 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

4 декабря, среда

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

В 12:15 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике.

В 13:30 в малом зале заседаний комиссий гордумы Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, к. 423) начнется заседание постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению. Ориентировочно в 14:30 участники заседания отправятся в Свердловский областной медицинский колледж (ул. Крылова, д. 2), где рассмотрят вопрос о работе Дома добровольцев Свердловской области и его общественных организаций.

В 10:30 глава Екатеринбурга Алексей Орлов посетит Орджоникидзевское троллейбусное депо (ул. Бакинских Комиссаров, 131), где состоится презентация новых 10 троллейбусов с увеличенным автономным ходом модели «Синара-6254».

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная участию команды Сергея Карякина в международных гонках по ралли-рейдам. Об итогах соревнований в Абу-Даби и Дубае, сложностях, возникших в ходе ралли-рейдов, и ожиданиях от предстоящих зимних гонок расскажет пилот «Гоночной команды Сергея Карякина», мастер спорта России международного класса Сергей Карякин.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы волонтерских организаций Свердловской области в 2024 году. Об участии волонтеров в международных, спортивных, благотворительных проектах, итогах сбора гуманитарной помощи для участников СВО и работе в новогодние праздники расскажут начальник управления по социальной и воспитательной работе УрФУ Антон Белов, руководитель Свердловского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Ильяс Тлеубаев и руководитель «Лиги волонтеров» благотворительного фонда «Менора» Анастасия Задорина.

В 14:00 в Екатеринбургском зоопарке отметят День угощения птиц и белок (павильон «Южный», 2 этаж). Сотрудники научно-просветительского отдела проведут тематический мастер-класс. Посетители узнают, чем и как правильно подкармливать обитателей парков зимой.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube