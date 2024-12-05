5 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

5 декабря, четверг

В 09:30 начнется пресс-тур в гимназию № 2 (пер. Пестеревский, 3), библиотека которой имеет удаленный электронный читальный зал Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина. Какие возможности появились у педагогов и школьников в учебном процессе? Что чаще всего читают школьники в президентской библиотеке? Каковы перспективы развития проекта? На эти и другие вопросы ответят специалист департамента образования администрации Екатеринбурга Алиса Суслова и заместитель директора гимназии Арман Тургумбаев.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

В 11:30 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к международным соревнованиям по лыжному двоеборью и прыжкам на лыжах с трамплина в Нижнем Тагиле. О программе соревнований, готовности площадки, призовом фонде, количестве и географии участников расскажут министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский, старший тренер сборной команды России по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин, мастер спорта международного класса по прыжкам на лыжах с трамплина Илья Росляков, заслуженный мастер спорта по прыжкам на лыжах с трамплина, серебряный призер Олимпийских игр 2022 Данил Садреев и член сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина, призер Континентальных кубков FIS, чемпионка России Кристина Прокопьева. Международные соревнования по лыжному двоеборью и прыжкам на лыжах с трамплина пройдут в Нижнем Тагиле с 6 по 8 декабря.

В 12:15 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к всероссийскому турниру по плаванию «Кубок Чемпионов». О программе соревнований и мастер-классов, количестве и географии участников, готовности площадки расскажут министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, президент региональной Федерация плавания Свердловской области, заместитель председателя по социальной политике Законодательного собрания Свердловской области Александр Серебренников, российский пловец, четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов и член сборной команды Свердловской области по прыжкам в воду, участница «Кубка Чемпионов» Кристина Ильиных. Турнир Александра Попова «Кубок Чемпионов» пройдет в Екатеринбурге во Дворце водных видов спорта с 13 по 15 декабря.

12:30 в Доме Севастьянова (Екатеринбург, Горького, 23) состоится XI торжественная церемония награждения детей и подростков, совершивших героические и мужественные поступки. Планируется, что в мероприятии примут участие заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, член Совета Федерации Федерального собрания от Свердловской области Виктор Шептий и начальник главного управления МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная объявлению лауреатов Демидовской премии 2024 года. Член попечительского совета Научного Демидовского фонда, академик РАН Валерий Чарушин, исполнительный директор фонда, член-корреспондент РАН Станислав Чайковский, главный научный сотрудник лаборатории теоретической физики Института электрофизики УрО РАН, член-корреспондент РАН Игорь Некрасов, директор Физического института им. П.Н. Лебедева РАН, член-корреспондент РАН Николай Колачевский, академик-секретарь отделения биологических наук РАН, декан биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, академик РАН Михаил Кирпичников и генеральный директор Государственного Эрмитажа, академик РАН Михаил Пиотровский в прямом эфире представят демидовских лауреатов 2024 года и их научные достижения.

В 14:00 в министерстве здравоохранения Свердловской области (ул. Вайнера, 34Б) состоится итоговое мероприятие проекта «Профилактика ожирения у детей 6-9 лет, проживающих в Свердловской области» с участием заместителя министра здравоохранения Свердловской области Андрея Шастина. 14:35 – вручение благодарственных писем специалистам, которые оказывали медицинскую помощь детям в рамках проекта; 14:50 – пресс-подход с участием директора блока агента правительства Российской Федерации ВЭБ.РФ Дениса Бокова и других экспертов; 16:00 – посещение площадки проекта в Центре семейной медицины (ул. Начдива Васильева, 1, корпус 3, детская поликлиника), где будут проходить консультации специалистов и групповые занятия детей. Для желающих будет организован трансфер от минздрава до места назначения.

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