6 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

6 декабря, пятница

В 10:40 начнется пресс-тур на строящиеся новогодние площадки Екатеринбурга (встреча на катке, вход с ул. 8 Марта) – каток на площади 1905 года и ледовый городок в Историческом сквере с участием начальника управления культуры администрации города Ильи Маркова и директора парка Маяковского Павла Зубакина.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная Дню образования подразделений по контролю за оборотом наркотиков МВД ΡФ, который отмечается 6 декабря. О ситуации с незаконным оборотом наркотиков на территории Свердловской области в 2024 году, наиболее громких случаях задержания, проведении рейдов по выявлению лиц, употребляющих запрещенные вещества, а также о профилактических мероприятиях и приоритетных направлениях работы расскажет врио заместителя начальника отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Свердловской области майор полиции Анастасия Сафронова.

В 14:00 в малом зале Дома кино (ул. Луначарского, 137) состоится закрытый предпремьерный показ фильма «Бажов. Одолженное время». Полнометражный художественный фильм снят Благотворительным фондом «Бажов» в Свердловской области. Он посвящен 145-летию Павла Бажова и Году семьи. Фильм рассказывает об одном годе жизни писателя. После просмотра состоится пресс-конференция.

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