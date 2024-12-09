9 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

9 декабря, понедельник

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная премьере фильма «Бажов. Одолженное время» в Екатеринбурге. О сюжете и съемках фильма, задействованных актерах и площадках, а также о популяризации творчества Бажова расскажут заместитель министра культуры Свердловской области Роман Дорохин, директор «Благотворительного фонда Бажов» Сергей Полыганов и член Союза кинематографистов РФ, сценарист, режиссер фильма Андрей Ким.

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