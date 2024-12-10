10 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

10 декабря, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное пленарное заседание. Главный вопрос повестки – «О принятии бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов в первом чтении».

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная профилактике бронхиальной астмы в Свердловской области. О статистике заболеваемости в Свердловской области, факторах риска развития бронхиальной астмы у детей и взрослых, а также о современных методах лечения расскажут главный внештатный детский специалист-пульмонолог министерства здравоохранения Свердловской области, врач-пульмонолог областной детской клинической больницы Ирина Шуляк и старший ординатор пульмонологического отделения, врач-пульмонолог ГКБ № 33 Алексей Кривоногов.

В 12:00 на площадке креативного кластера «Домна» (Екатеринбург, ул. Вайнера, 16) министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова примет участие в областной дискуссии «Импульсы развития торговли».

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