12 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

12 декабря, вторник

В 09:30 от здания администрации города (со двора) на выездное заседание отправится рабочей группы гордумы Екатеринбурга по вопросу контроля установки технических средств организации дорожного движения.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы уполномоченного по правам человека в Свердловской области в 2024 году. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова подведет основные итоги работы в 2024 году, огласит статистику обращений граждан, расскажет о поддержке участников СВО и их семей, поделится информацией о главных темах встречи с президентом России на заседании Совета по правам человека, а также обозначит приоритеты деятельности на 2025 год.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы и планам развития креативных кластеров в Свердловской области. Об итогах работы кластеров в регионе, новогодней программе мероприятий на площадках, а также о привлечении бизнеса для развития креативных пространств расскажут директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев, директор музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев, директор Агентства развития Сысерти, сооснователь кластера «На заводе» Ян Кожан, руководитель кластера «Нержавейка» в Первоуральске Мария Кульбицкая и продюсер площадки креативного кластера в Черноисточинске Елена Кирилюк.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы Екатеринбургского муниципального центра защиты потребителей в 2024 году. Об основной статистике в сфере защиты прав потребителей за 2024 год, самых претензионных товарах и услугах, работе по информированию и профилактике обмана мошенниками, а также о самых проблемных сферах расскажет директор Екатеринбургского муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева.

В 16:00 на площадке Свердловской киностудии (пр. Ленина, 50д, лофт «Титры») под председательством главы Екатеринбурга Алексея Орлова пройдет заседание жюри конкурса на разработку памятника кинорежиссеру Алексею Балабанову. В ходе мероприятия будут представлены эскизные проекты будущей скульптурной композиции.

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