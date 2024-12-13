13 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

13 декабря, пятница

В 10:00 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) начнется пресс-тур, посвященный грантам, выделяемым городскими властями социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов для горожан. В программе пресс-тура посещение ДОСААФ, где проводятся занятия с подростками по инженерным дисциплинам; регионального общественного фонда помощи различным категориям населения Свердловской области «Новая жизнь», который занимается вопросами профилактики наркомании и других зависимостей; Свердловского регионального отделения Красного Креста, которое реализует несколько благотворительных проектов. Директор городского департамента общественных связей Екатерина Форукшина расскажет об условиях и результатах грантового конкурса, а также об итогах реализации общественными организациями, принявшими в нем участие, своих проектов в 2024 году.

В 13:00 в креативном кластере «Домна» (ул. Вайнера, 15) состоится торжественное открытие новогодней ярмарки. В программе: 13:00 – пресс-подход с участием министра инвестиций и развития Свердловской области Вадима Третьякова, главы Екатеринбурга Алексея Орлова, директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерия Пиличева; 13:15-13:25 – торжественное открытие ярмарки; 13:25-13:40 – выступление коллективов; 13:40-14:00 – обход ярмарки.

В 13:00 в спортивном центре ЦСКА (Екатеринбург, Кузнечная, 91а) состоится торжественное открытие областных соревнований по армейскому рукопашному бою среди допризывной и призывной молодежи. Планируется, что в мероприятии примут участие министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, Герой России Сергей Евланов, председатель правления «Ассоциация ветеранов подразделения антитеррора Альфа-Урал» полковник Владимир Сидоренко и председатель совета ветеранов управления военной контрразведки ФСБ по Центральному военному округу Геннадий Новосёлов.

В 14:00 во Дворце водных видов спорта (Екатеринбург, Универсиады, 11) состоится торжественная церемония открытия турнира четырехкратного олимпийского чемпиона по плаванию Александра Попова «Кубок Чемпионов». Планируется, что в официальной церемонии примут участие министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт и сам Александр Попов. С 13 по 15 декабря за медали в бассейнах Дворца водных видов спорта будут бороться более 600 спортсменов, представляющих плавание и прыжки в воду.

В 15:00 в киноконцертом зале «Космос» пройдет торжественный прием главы Екатеринбурга, посвященный Дню волонтера.

В 15:30 на стадионе «Юность» (ул. Куйбышева, 32а) состоится торжественное открытие сезона массового катания. Площадь катка – 13 тысяч кв. м. Первыми на лед выйдут конькобежцы. Они проведут показательную тренировку и официально откроют новый ледовый сезон. Об особенностях работы катка в этом году расскажет директор комплекса «Юность» Александр Евдокимов.

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