16 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

16 декабря, понедельник

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная правилам заготовки елей в лесничествах в предновогодний период на Урале. О самостоятельной и законной заготовке елей для праздника, критериях выбора, изменении спроса и цены на новогодние деревья в Свердловской области, ответственности за незаконную рубку, а также о правилах утилизации елей расскажут начальник департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Олег Сандаков, министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов, директор Нижне-Тагильского лесничества Александр Тимерханов и заместитель директора Карпинского лесничества Никита Писарев.

В 13:15 в гимназии № 5 (ул. Хохрякова, 29а) пройдет открытый урок «Моя семья» в 6 классе. Затем начальник управления образования Ленинского района Екатерина Пономарева расскажет о принципах формирования программы курса «Семьеведение» и опыте внедрения этого предмета в школах города.

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