17 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

17 декабря, вторник

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам деятельности Уральской ТПП в 2024 году и планам на 2025. Президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин подведет основные итоги деятельности за 2024 год, расскажет о потенциале уральского бизнеса в эпоху санкций, а также поделится планами на 2025 год.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную соблюдению мер пожарной безопасности в новогодние праздники в Свердловской области. Спасатели усиливают меры пожарной безопасности: какое количество бытовых пожаров фиксируется в регионе? Какова нагрузка на сети ожидается с приходом морозов? Как безопасно встретить новогодний праздник дома? На эти и другие вопросы ответят: Сергей Махнев, исполняющий обязанности начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Свердловской области; Алексей Смушкин, директор свердловского филиала «Россети Урал». Онлайн-трансляция будет доступна на официальном RuTube-канале «Интерфакса».

В 11:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по муниципальной собственности.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

В 13:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится совместное заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности и постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

В 14:30 из Храма Спиридона Тримифунтского (Чусовской тракт, 4 км) состоится отправка дополнительной помощи военнослужащим Екатеринбурга и Свердловской области. В мероприятии примет участие глава города Алексей Орлов.

В 14:45 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

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