18 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

18 декабря, среда

В 10:00 состоится пресс-тур на заготовку новогодних хвойных деревьев. Мероприятие пройдет в Сысертском лесничестве (Свердловская область, Сысерть, ул. Чкалова, 97).

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

В 12:30 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная популяризации продукции уральских кондитеров. О популярной сладкой продукции уральских производителей, сохранении кондитерских традиций, безопасном составе сладкого подарка и норме употребления конфет для детей и взрослых без вреда для здоровья расскажут главный внештатный детский диетолог Министерства здравоохранения Свердловской области, д.м.н. Лариса Левчук, директор по маркетингу ООО «Ура кондитеры» Елена Карманова, основатель пряничной «Пряник на Урале» Анна Ульянова, директор по стратегии и развитию ООО «Биолоджик» Ирина Шевчук и PR-менеджер сети магазинов «Жизньмарт» Полина Лапина.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению.

В 15:00 на площадке культурно-просветительского центра «Царский» (Екатеринбург, ул. Царская, 8) состоится вручение премии общественного признания «Спасибо!». Премии за активную поддержку участников специальной военной операции в 2024 году вручат волонтёрам, деятелям культуры и священникам Екатеринбургской епархии. Ожидается, что в церемонии примут участие министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, заместитель директора департамента внутренней политики Свердловской области Дмитрий Числов, заместитель директора департамента молодёжной политики министерства образования и молодежной политики Свердловской области Евгения Созыкина.

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