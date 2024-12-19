19 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

19 декабря, четверг

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

В 11:00 на базе Территориального центра медицины катастроф в Екатеринбурге (ул. Малопрудная, 6) состоятся ежегодные тактико-специальные учения в формате соревнований профессионального мастерства среди фельдшерских бригад трассовых пунктов. По легенде, участникам придется оказывать помощь пострадавшим в массовом ДТП. В 10:00 начнется торжественная часть с награждением специалистов ТЦМК, которые в том числе оказывали помощь пострадавшим при частичном обрушении жилого дома в Нижнем Тагиле в августе 2024 года. Участие в мероприятии примут заместитель министра общественной безопасности Свердловской области Александр Клешнин, начальник Главного управления МЧС России по Свердловской Виктор Теряев, главный врач ТЦМК Виктор Попов.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области за 2024 год. Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков представит статистику обращений граждан, расскажет о наиболее резонансных случаях несоблюдения прав ребенка, а также сообщит о приоритетных направлениях работы в 2025 году.

В 14:00 на площадке Общественной палаты Свердловской области (Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 300) общественники обсудят тезисы, озвученные президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в ходе прямой линии. Ожидается, что в мероприятии примут участие член Общественной палаты Российской Федерации, заместитель председателя Общественной палаты Свердловской области Владимир Винницкий, заместитель председателя Общественной палаты Свердловской области Владимир Дадеко, члены Общественной палаты Свердловской области Юлия Лаврикова, Светлана Глушкова, Лариса Крапивина, Валерий Черкашин.

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