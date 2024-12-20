20 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

20 декабря, пятница

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов работы уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области за 2024 год. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх подведет итоги деятельности за 2024 год, сообщит статистические данные, расскажет о поддержке бизнес-инициатив в регионе, формах защиты прав и законных интересов предпринимателей, а также поделится планами на 2025 год.

В 11:30 состоится пресс-тур на стройплощадку второй очереди кампуса УрФУ в микрорайоне Новокольцовский. Будет презентован ход строительных работ в учебных корпусах Института радиоэлектроники и информационных технологий, Института экономики и управления, Специализированного учебно-научного центра УрФУ.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная здоровью и безопасности жителей Свердловской области в новогодние праздники. О выборе качественного новогоднего подарка и продуктах питания, правильном хранении готовых блюд, правилах использования пиротехники, а также о мерах безопасности в местах массового скопления людей расскажут начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Моисеева, заместитель начальника отдела Управления охраны общественного порядка ГУ МВД России по Свердловской области Денис Пирогов, заместитель начальника штаба Управления Росгвардии по Свердловской области полковник полиции Олег Бодак и заместитель главного государственного инспектора по пожарному надзору Свердловской области Сергей Махнев.

В 12:30 глава Екатеринбурга Алексей Орлов посетит каток на площади 1905 года. Вместе с членами молодежных волонтерских организаций градоначальник оценит готовность новогодней локации к торжественному открытию.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная работе регионального отделения «Движение первых» Свердловской области в 2024 году. Об итогах работы регионального отделения, организованных мероприятиях к Году семьи, участии в международных, спортивных и волонтерских проектах, а также планах на 2025 год расскажут заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Денис Протасов, председатель совета регионального отделения «Движение первых» Свердловской области Ирина Грибан и специалист местного отделения «Движение первых» в Новоуральске Анна Лебедева.

В 13:00 в «Точке кипения» (ул. Бориса Ельцина, 3, 5-й этаж) состоится экспертная бизнес-сессия «2024 – гудбай: возможности для бизнеса в 2025 году». Участники сессии узнают о мерах поддержки для бизнеса, которые будут действовать в 2025 году. В сессии примут участие представители Министерства промышленности и торговли РФ, Агентства стратегических инициатив, Агентства технологического развития, министерства инвестиций и развития Свердловской области, уральских бизнес-объединений. В рамках встречи министр инвестиций и развития региона Вадим Третьяков наградит компании, завершившие крупные инвестиционные проекты в этом году.

В 15:30 в каменной аллее напротив главного здания УГГУ (ул. Куйбышева, 39) состоится торжественное открытие новых каменных экспонатов (самая большая в мире щетка кристаллов уваровита и крупный фрагмент ствола доисторического дерева возрастом 300 млн лет) и выставки «Сокровища самоцветной столицы России». В мероприятии примут участие: министр по управлению госимуществом Алексей Кузнецов, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, руководитель Межрегионального управления Федеральной пробирной палаты по УрФО Светлана Агафонова, начальник территориального отдела управления Министерства культуры РФ по Приволжскому и Уральскому федеральным округам Константин Почепнев, заместитель Генерального консула КНР в Екатеринбурге Ван Тун, а также руководители предприятий – попечителей УГГУ.

В 16:30 на базе волонтерского центра УрФУ «Волонтеры Урала» (Екатеринбург, пр. Ленина, 66) состоится открытие регионального центра подготовки Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Планируется, что в мероприятии примут участие заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Денис Протасов и директор регионального центра патриотического воспитания имени Героя России И.О. Родобольского, Герой РФ Сергей Воронин.

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