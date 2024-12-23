23 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

23 декабря, понедельник

В 12:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную профилактике и лечению острых отравлений в Свердловской области в новогодние праздники. Уральские наркологи фиксируют снижение числа алкозависимых в Свердловской области: какие меры способствуют улучшению ситуации? О каких факторах риска отравлений нужно помнить в новогодние праздники? На эти и другие вопросы ответят: Антон Поддубный, главный нарколог УрФО, главный врач областной наркологической больницы; Олег Забродин, главный нарколог Свердловской области, начальник Свердловского областного госпиталя для ветеранов войн; Андрей Чекмарев, главный токсиколог Свердловской области, руководитель Свердловского областного центра острых отравлений Свердловской областной клинической психиатрической больницы. Онлайн-трансляция будет доступна на официальном RuTube-канале «Интерфакса».

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов работы Федерации профсоюзов Свердловской области в 2024 году. Об основных результатах работы федерации в 2024 году, ситуации с выплатой заработной платы на уральских предприятиях, безопасности труда и профессиональных заболеваниях, а также о соблюдении прав работников расскажет председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских.

В 15:30 в пресс-центре ТАСС в Екатеринбурге в рамках традиционных Дней милосердия состоится XXIX Церемония награждения лучших благотворителей Свердловской области 2024 года. Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин и первый заместитель министра социальной политики Свердловской области Евгений Шаповалов в прямом эфире проведут церемонию награждения благотворителей Свердловской области 2024 года. Трансляция мероприятия будет доступна на странице пресс-центра «ТАСС-Урал» во «ВКонтакте».

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