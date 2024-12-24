24 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

24 декабря, вторник

В 10:30 в Екатеринбурге в городской думе (к. 527) пройдет очередное заседание Екатеринбургской городской думы.

В 11:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная итогам юбилейного года Белоярской атомной электростанции. Об основных показателях работы в год 60-летия электростанции, проекте по расширению площадки Белоярской АЭС и строительстве нового энергоблока IV поколения, программах по импортозамещению, а также о мероприятиях по защите окружающей среды расскажут директор Белоярской АЭС Иван Сидоров и руководитель управления информации и общественных связей Белоярской АЭС Андрей Яшин.

В 11:00 в Доме Севастьянова (пр. Ленина, 35, вход с Почтового переулка) состоится пресс-подход губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и Чрезвычайного и Полномочного Посла Азербайджанской Республики в РФ Рахмана Мустафаева по итогам встречи, посвящённой перспективным направлениям сотрудничества региона и государства.

В 12:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная разъяснению поправок в Налоговом кодексе РФ, вступающих в силу в 2025 году. О содержании новых поправок в Налоговом кодексе РФ, в том числе об изменениях в упрощенной системе налогообложения, прогрессивной шкале НДФЛ, введении туристического и транспортного налогов, а также о новых льготах для бизнеса расскажут заместитель министра экономики и территориального развития Свердловской области Татьяна Гладкова и заместитель руководителя Управления ФНС России по Свердловской области Марина Рябова. С 1 января 2025 года в силу вступят изменения Налогового кодекса РФ, утвержденные Федеральным законом от 12.07.2024 № 176-ФЗ.

В 13:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная безопасности детей и профилактике правонарушений на дорогах Свердловской области. О статистике ДТП с участием детей в Свердловской области за 2024 год, причинах происшествий, а также о профилактических мероприятиях в школах и детских садах расскажут заместитель начальника Управления Госавтоинспекции Свердловской области Дмитрий Кузнецов, начальник отдела профилактики и комплексной безопасности системы образования Министерства образования и молодежной политики Свердловской области Дмитрий Шиловских и заместитель главного врача по хирургии Детской городской клинической больницы № 9 Екатеринбурга Араик Петросян.

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