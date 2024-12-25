25 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

25 декабря, среда

В 10:30 в Екатеринбурге в Дендрологическом парке (ул. Первомайская, 87) специалисты расскажут как проводятся работы по очистке от донных отложений парковых прудов.

В 11:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная ситуации с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в Свердловской области и мерам профилактики. Участники пресс-конференции: заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Свердловской области по медицинской профилактике Александр Харитонов, врач отделения анестезиологии-реанимации Свердловской областной клинической больницы №1 Ольга Малкова. Спикеры расскажут о ситуации с заболеваемостью в регионе, доступности вакцины, прогнозах распространения инфекций, а также об эффективности противовирусных препаратов и правилах использования антибиотиков.

В 12:30 в Екатеринбурге на строительной площадке (ул. Малышева, 58, Горького, 37) состоится презентация хода реставрационных работ «Доходного дома», после завершения которых в здании разместится Уральская шахматная академия. Планируется, что в мероприятии примет участие министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

В 18:00 в Екатеринбурге в Храме-Памятнике на Крови состоится торжественная церемония передачи Вифлеемского огня представителями екатеринбургского Братства православных следопытов скаутским организациям. Событие организовано в рамках ежегодной акции «Вифлеемский огонь: свет мира и дружбы».

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