26 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

26 декабря, четверг

В 10:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная осенней сессии Законодательного Собрания Свердловской области и итогам 2024 года. Участники пресс-конференции: председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Петр Соколюк, председатель комитета по социальной политике Вячеслав Погудин, председатель комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике Валентин Лаппо, председатель комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления Михаил Зубарев, председатель комитета по экологии, природопользованию и охране окружающей среды Сергей Никонов. Спикеры расскажут о ключевых законопроектах, рассмотренных в уходящем году, приоритетах законотворческой деятельности в 2025 году, а также о планах на весеннюю сессию.

В 11:00 в Екатеринбурге в Свердловском областном суде (зал 7а) начнется рассмотрение дела об убийстве ребёнка, вымогательстве денег и разбойном нападении. Уголовное дело назначено к рассмотрению в закрытом судебном заседании, дело поступило с ходатайством о применении к подсудимому принудительных мер медицинского характера.

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