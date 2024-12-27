27 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

27 декабря, пятница

В 12:00 в Екатеринбурге в Доме журналистов (ул. Клары Цеткин, 1) состоится пресс-конференция главного синоптика Уральского Гидрометцентра Галины Шепоренко. Тема – климатические итоги 2024-го и прогноз погоды на новогодние праздники.

В 17:15 в Екатеринбурге в Историческом сквере состоится открытие Ледового городка. Планируется, что в церемонии примет участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

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