3 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

3 февраля, понедельник

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов Свердловской области в 2024 году. Генеральный директор Регионального фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области Станислав Суханов подведет итоги выполнения плановых показателей за 2024 год, расскажет о результатах претензионно-исковой работы, объемах и качестве капитального ремонта многоквартирных домов в регионе в прошлом году, озвучит данные о собираемости взносов на капитальный ремонт, а также поделится планами на текущий год.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная старту подачи заявлений на проведение отдыха детей в дни весенних и летних каникул. О сроках и правилах подачи заявлений, стоимости путевок, предоставлении льгот, а также о подготовке к оздоровительной кампании в регионе расскажут заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Евгений Бирюк, заместитель главы Екатеринбурга Константин Шевченко и заместитель директора Дворца молодежи Илья Репин.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube