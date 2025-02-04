4 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

4 февраля, вторник

В 10:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную тенденциями развития банковского сектора 2024/2025 в Уральском регионе. Состояние банковского сектора Уральского региона проанализировали эксперты: как повышение ключевой ставки повлияло на финансовый рынок? Что ждет рынок ипотеки в 2025 году? Каковы тенденции кредитования? На эти и другие вопросы ответят: Сергей Коровин, заместитель начальника Уральского главного управления Банка России; Евгений Болотин, заместитель председателя Уральского банковского союза; Алексей Луценко, директор по развитию розничного бизнеса банка «Синара»; Ринат Иржанов, вице-президент – управляющий Уральским филиалом «Промсвязьбанка». Онлайн-трансляция будет доступна на официальном RuTube-канале «Интерфакса».

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится внеочередное заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.

В 11:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по муниципальной собственности.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная ситуации с онкологическими заболеваниями в Свердловской области. О статистике онкозаболеваний, профилактике, современных методах диагностики, лечения и реабилитации, а также о перспективах развития онкологической службы расскажут заместитель министра здравоохранения Свердловской области, главный внештатный специалист-онколог министерства здравоохранения Свердловской области Денис Демидов, главный врач Свердловского областного онкологического диспансера Евгений Киселев и руководитель проектной деятельности Свердловской региональной благотворительной общественной организации помощи онкологическим больным «Вместе ради жизни» Юлия Аристова.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам пятого потока и планам на новый сезон «Школы фермера» в Свердловской области. О программе обучения, практической реализации проектов и поддержке выпускников, а также о развитии АПК в регионе расскажут министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова, директор Свердловского филиала Россельхозбанка Татьяна Шилова, проректор по общим и организационным вопросам УрГАУ Надежда Юрченко и победитель грантового конкурса пятого потока «Школы фермера» Кристина Соколова.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

В 13:00 от здания администрации Екатеринбурга (со двора) на выездное заседание отправится постоянная комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию. Участники заседания посетят южные очистные сооружения МУП «Водоканал» (ул. Косарева, 24, мкр-н Химмаш).

В 19:00 в библиотечном центре «Екатеринбург» (ул. Мамина-Сибиряка, 193) пройдет лекция популяризатора истории Екатеринбурга Михаила Вербицкого. Он расскажет об уральской грязи: почему в уральской столице исторически было много распутицы и насколько хорошо убирают город сегодня, как еще в имперском Екатеринбурге появилась грязь, как с ней боролись на протяжении столетий и к чему пришли в наше время.

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