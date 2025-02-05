5 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

5 февраля, среда

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к фестивалю светового искусства «Не темно» в Екатеринбурге. О концепции и программе фестиваля, количестве и географии участников, сотрудничестве с художниками, а также о точках размещения инсталляций расскажут директор департамента культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков, куратор фестиваля «Не темно» Евгения Никитина, художник Олеся Фрич и художник, культуролог, педагог лицея им. С. П. Дягилева Екатеринбурга Александра Фатхиева.

В 12:00 в Доме журналистов (Екатеринбург, ул. К. Цеткин, 1) состоится встреча, посвященная профилактике экстремизма и противодействия идеологии терроризма. В мероприятии примут участие: директор департамента информационной политики Свердловской области Юлия Хусаинова; эксперт ассоциации «Центр этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма» исламовед и политолог Яна Амелина; президент ассоциации «Центр этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма» Сергей Павленко.

С 12:00 до 13:30 (время местное) Единый институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ проведет онлайн-конференцию по развитию жилищного строительства в УрФО. В мероприятии примут участие: директор подразделения «Исследования в жилищной сфере» аналитического центра ДОМ.РФ Мария Жолобова; директор подразделения «Градостроительство, сопровождение проектов и инфраструктура» ДОМ.РФ Иван Будлов; директор консультационного центра ДОМ.РФ Михаил Ковалёв; руководитель подразделения по аналитическому сопровождению проектов ДОМ.РФ Ксения Базанчук; руководитель направления в подразделении «Устойчивое развитие» Артём Селезнёв; руководитель направления в подразделении «Инфраструктурные облигации» Ирина Игошина; вице-президент-директор подразделения «Региональный корпоративный бизнес» Банка ДОМ.РФ Александр Чобан.

В 15:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная Дню российской науки. Об укреплении статуса Российской академии наук и ее роли в координации научных исследований в стране, разработках уральских ученых за 2024 год, а также планах на текущий год расскажут вице-президент РАН, председатель УрО РАН академик Виктор Руденко, заместитель председателя УрО РАН, директор Института электрофизики УрО РАН член-корреспондент Станислав Чайковский, директор Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН член-корреспондент Никита Зезин и директор Института химии твердого тела УрО РАН доктор химических наук Михаил Кузнецов.

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