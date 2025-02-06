6 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

6 февраля, четверг

В 10:00 в студии Российского общества «Знание» (пр. Космонавтов, 26, аудитория IIД) начнутся мероприятия научно-популярного лектория, приуроченные ко Дню Российской науки. С приветственным словом выступит председатель свердловского регионального отделения Российского общества «Знание», ректор УрГПУ Юрий Биктуганов. Спикерами станут: основатель школы астрономии kantrSkrip Павел Скрипниченко; д.ф.-м.н., главный научный сотрудник Института электрофизики (ИЭФ) УрО РАН Игорь Некрасов; к.ф.-м.н., старший научный сотрудник, и.о. зав лабораторией физики минералов и функциональных материалов Института геологии и геохимии УрО РАН Наталья Упорова; научный сотрудник Екатеринбургского медицинского научного центра профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий Алексей Чемезов; педагог центра цифрового образования «IT-куб» Алексей Самолов. Слушатели узнают, что такое «тепловой эффект» и поймут, почему облака не падают. Кроме того, спикеры расскажут о мобильных технологиях будущего и продемонстрируют, как создавать приложения для всех платформ одновременно.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная представлению программы фестиваля цифрового искусства Play DigitalArt в Екатеринбурге. О программе фестиваля и его значимости, нововведениях и тематике этого года, концепции выставки, а также об итогах исследования аудитории современного цифрового искусства расскажут директор департамента культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков, директор фонда поддержки и реализации культурных инициатив «Синара» Наталья Левицкая, ректор Екатеринбургской академии современного искусства Инна Ахьямова, руководитель фестиваля Play DigitalArt Наталья Сероштанова и арт-директор «Синара Центра», куратор галерейной выставки фестиваля Юлия Борзенкова.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная тенденциям весенне-летнего туристического сезона на Урале. О популярных туристических направлениях в Свердловской области, новой инфраструктуре, принятых мерах поддержки внутреннего туризма, а также об изменениях в законодательстве, в том числе обязательной аттестации гидов расскажет директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова.

В 13:00 администрация Екатеринбурга проведет пресс-тур на вторую очередь «Дацюк Арены» (сбор у центральных ворот перед СК «Юность», ул. Куйбышева, 32а). Во время обзорной экскурсии журналистам покажут, как перепланировали территорию спортивного комплекса, проведут по новым помещениям объекта (ледовая арена, раздевалки, гостиница, столовая, бросковый зал), расскажут о соревнованиях, которые теперь можно проводить в спортивном комплексе.

В 14:30 в Свердловском областном суде начнется рассмотрение апелляционной жалобы адвоката экс-министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова на его арест. Защита просит изменить меру пресечения на любую, не связанную с содержанием под стражей.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube