7 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

7 февраля, пятница

В 10:00 в колонном зале Дома Севастьянова (пр. Ленина, 35, вход со стороны Почтового переулка) состоится пленарное заседание Всероссийской научно-практической конференции «Петровские города: опыт и наследие». Эксперты обсудят роль и место петровской эпохи в исторических процессах, которые сформировали сеть российских городов. По итогам запланирован пресс-подход с участием главы Екатеринбурга Алексея Орлова, председателя Законодательного собрания Свердловской области Людмилы Бабушкиной, ректора Уральского федерального университета Виктора Кокшарова.

В 11:00 в пресс-центре состоится пресс-конференция в формате телемоста Новосибирск – Екатеринбург – Томск, посвященная разработкам уральских и сибирских ученых для обеспечения технологического лидерства страны в сфере экологии. О разработках природосберегающих технологий учеными Сибири и Урала, подготовке научных кадров и международном сотрудничестве в современных реалиях расскажут директор Института теплофизикии имени Кутателадзе СО РАН, академик РАН, доктор физико-математических наук Дмитрий Маркович, ведущий научный сотрудник Института катализа им. Борескова СО РАН, главный научный сотрудник Тюменского государственного университета, доктор технических наук Андрей Загоруйко, директор Школы естественных наук Тюменского государственного университета Андрей Елышев, профессор кафедры органической и биомолекулярной химии Уральского федерального университета Григорий Зырянов, директор Биологического института Томского государственного университета, доктор биологических наук Данил Воробьев и профессор отделения химической инженерии Инженерной школы природных ресурсов Томского политехнического университета, доктор технических наук Елена Ивашкина.

В 14:00 на площадке исторического мультимедийного парка «Россия – моя история» (ул. Народной Воли, 49) в рамках Всероссийской научно-практической конференции «Петровские города: опыт и наследие» под председательством главы Екатеринбурга Алексея Орлова состоится расширенное заседание ассоциации муниципальных образований «Города Урала». Тема встречи: «Сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей в городской среде».

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