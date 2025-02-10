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Понедельник, 10 февраля 2025, 05:29 мск

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10 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

10 февраля, понедельник

  • В 10:30 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная Дню дипломатического работника. О работе представительства МИД в Екатеринбурге в 2024 году, основных векторах развития на 2025 год, тенденциях разворота на Восток, важности торгово-экономического сотрудничества с иностранными партнерами в эпоху санкций, участии в международных гуманитарных и культурных проектах расскажет представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов.

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