11 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

11 февраля, вторник

В 9:00 в празднование Собора Екатеринбургских святых в Храме-памятнике на Крови начнется Божественная литургия, которую возглавят митрополит Евгений и епископы Екатеринбургской митрополии. Затем (ориентировочно в 11:30) в центре «Царский» состоится открытие выставки, посвященной 140-летию епархии.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное заседание. Депутаты внесут изменения в правила сноса нестационарных торговых объектов, подведут итоги работы молодежной палаты и рассмотрят ряд других вопросов.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная празднованию юбилея коллектива «Эксцентрик-балет Сергея Смирнова» Свердловской музкомедии. О подготовке к юбилейным мероприятиям, новых постановках коллектива и переосмыслении существующих, о гастролях и планах расскажут министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, генеральный директор Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии Ян Смоленцев и художественный руководитель «Эксцентрик-балета» Сергей Смирнов.

В 16:00 на площадке ресурсного центра «Точка кипения» (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3, 5-й этаж) состоится запуск четвертого сезона регионального туристического конкурса «Уральские каникулы – 2025: битва муниципалитетов». Планируется, что участие в мероприятии примут заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин и директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова. В рамках встречи будут представлены уникальные туристические продукты и сценарии отдыха для формирования положительного имиджа муниципалитетов Среднего Урала.

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