12 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

12 февраля, среда

В 10:00 на площадке технопарка высоких технологий Свердловской области (Екатеринбург, ул. Конструкторов, 5) состоится демонстрация возможного применения дронов (БПЛА) в различных сферах экономики. Представители министерства промышленности и науки Свердловской области, министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, различных ведомств и предприятий вместе с производителями беспилотных летательных аппаратов обменяются опытом использования беспилотных авиационных систем и обсудят области гражданского применения. В 14:00 состоится демонстрация сценариев применения БПЛА на полигоне. Среди них поиск и спасение людей: в лесном массиве, в завале зданий по тепловому следу; лесоохрана: поиск очагов лесных пожаров, мониторинг лесов, вырубок; охрана и безопасность: мониторинг, установка камер видеонаблюдения дроном; логистика: доставка грузов, продуктов, биоматериалов и другие.

В 10:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная развитию малого и среднего предпринимательства в Свердловской области. О реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» в Свердловской области за пять лет, мерах поддержки бизнеса в регионе, развитии креативных индустрий, а также о новом нацпроекте «Эффективная и конкурентная экономика» и планах на 2025 год расскажут заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков и директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

В 12:00 в помещении адвокатской палаты Свердловской области (ул. Тургенева, 28) состоится круглый стол с участием адвокатов и журналистов, который при участии Федеральной палаты адвокатов. Участники обсудят, какие проблемы препятствуют взаимодействию и надут способы оптимального сотрудничества.

В 15:00 состоится торжественная церемония открытия второй очереди ледового комплекса «Дацюк Арена» (Екатеринбург, ул. Куйбышева, строение 32а/5). Ожидается, что в мероприятии примут участие представители правительства Свердловской области, администрации Екатеринбурга, спортивного сообщества. В новом здании размещены трансформируемое ледовое поле, жилой блок для спортсменов, столовая, отделение проката коньков.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube