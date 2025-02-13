13 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

13 февраля, четверг

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов работы Управления на транспорте МВД России по УрФО за 2024 и планам на 2025 год. Начальник управления генерал-майор полиции Александр Востриков расскажет об основных результатах работы, статистике преступлений и правонарушений на объектах транспортного комплекса, поделится информацией о наиболее интересных и громких эпизодах деятельности, а также сообщит о планах на 2025 год.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная реализации проекта «Афган: тропою подвига» и помощи ветеранам боевых действий в Свердловской области. О работе над проектом, съемках фильма и презентации брошюры, а также о привлечении внимания молодого поколения к истории и подвигам российских солдат расскажут депутат Законодательного собрания Свердловской области, председатель Свердловской областной организации им. Героя Советского Союза Исламова Ю.В. «Российского Союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций» Виктор Бабенко, продюсер культурного центра «Солдаты России», член Союза писателей России Евгений Бунтов и депутат Екатеринбургской городской думы, директор благотворительного фонда «Ветераны специальной военной и контртеррористических операций» Сергей Павленко. Годовщина вывода советских войск из Афганистана отмечается15 февраля.

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