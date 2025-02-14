14 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

14 февраля, пятница

В 10:00 в Доме журналиста (Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 1) состоится пресс-конференция заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к всероссийским соревнованиям по бадминтону в Екатеринбурге на призы Героя России, летчика-космонавта Сергея Прокопьева. О программе и значимости соревнований, площадке проведения, географии участников, а также о популяризации и развитии бадминтона в России и на Урале расскажут заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области Андрей Зяблицев, президент Национальной федерации бадминтона России Андрей Антропов и председатель правления Федерации бадминтона Свердловской области Ирина Солдатова. Всероссийские юниорские и юношеские соревнования по бадминтону пройдут в Екатеринбурге с 18 по 21 февраля, в них примут участие более 400 спортсменов из 25 регионов России.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная программе празднования 100-летия со дня рождения уральского композитора Евгения Родыгина. О программе и форматах юбилейных мероприятий, подготовке к съемкам фильма о Родыгине и переосмыслении его творчества, а также о вкладе композитора в уральскую музыкальную культуру расскажут заместитель министра культуры Свердловской области Лариса Вакарь, заместитель директора по концертно-гастрольной деятельности Уральского центра народного искусства имени Е. П. Родыгина Анастасия Овинова, председатель попечительского совета фонда развития креативных и творческий индустрий «КиТ» Сергей Полыганов, директор студии «Мастер» Александр Лекер, член Союза кинематографистов РФ, сценарист, режиссер Андрей Ким и сын Евгения Родыгина Роман Родыгин.

В 19:00 в природном парке ТРЦ «Радуга Парк» (встреча в ТРЦ «Радуга Парк» у выхода в парк) пройдет пресс-тур: художники, участвующие в фестивале светового искусства «Не темно» будут монтировать и тестировать инсталляции. Журналистам покажут фестивальные работы, они смогут пообщаться с художниками и куратором фестиваля.

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