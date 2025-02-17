17 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

17 февраля, понедельник

В 10:45 в пресс-центре Дворца игровых видов спорта (Екатеринбург, Олимпийская набережная, 3, блока Б, 3 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная чемпионату и первенству России по муайтай. Планируется, что в мероприятии примет участие министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, президент Федерации муайтай России, заслуженный тренер России, мастер спорта международного класса, чемпион мира Дмитрий Путилин, президент Федерации муайтай Свердловской области Александр Черных и вице-президент по молодежной политике и спорту Федерации муайтай Свердловской области, мастер спорта международного класса, чемпион мира, 2-х кратный чемпион Европы Иван Петренко. В 16:00 состоится торжественная церемония открытия. 30-й чемпионат и первенство России по муайтай пройдет в Екатеринбурге с 17 по 22 февраля. В соревнованиях примут участие свыше 500 лучших тайбоксеров более чем из 50 регионов страны.

В 11:00 состоится пресс-тур на Зеленоборский рыборазводный завод (пос. Зелёный Бор, Военная улица, 14). На предприятие привезли 80 тысяч экземпляров икры радужной форели, из которой уже появились мальки. Участие в мероприятии примет первый заместитель министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Сергей Шарапов.

В 17:00 в киноконцертном театре «Космос» состоится торжественный концерт, посвященный Году защитника Отечества. В зале соберутся ветераны локальных войн и военных конфликтов, военнослужащие, труженики тыла, другие приглашенные гости. С приветственным словом выступит глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

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