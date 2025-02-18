18 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

18 февраля, вторник

10:00 в штабе общественной поддержки «Единой России» (Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 44а) пройдет ярмарка трудоустройства для участников СВО и членов их семей. Участники ярмарки смогут пройти собеседования с работодателями и узнать о доступных мерах поддержки в сфере занятости. Вакансии представят бюджетные учреждения, заводы, коммерческие предприятия и др. Спикер: Михаил Клименко – руководитель штаба общественной поддержки ЕР, депутат Законодательного собрания Свердловской области.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.

С 10:00 до 12:30 в БЦ «Президент» (ул. Бориса Ельцина, 1а, конференц-зал, 2 этаж) ИД «Коммерсантъ-Урал» проведет круглый стол «Рынок недвижимости 2025: вызовы и стратегии роста». В каком состоянии находится рынок недвижимости Екатеринбурга? Как на ситуацию влияет рост ипотечных ставок и изменение банковских комиссий? К чему может привести снижение покупательского спроса на вторичном и первичном рынках? На эти и другие вопросы ответят: Григорий Сурганов, министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области; Рустам Галямов, заместитель главы Екатеринбурга; Вячеслав Трапезников, президент АСРО «Гильдия строителей Урала»; Тимур Уфимцев, генеральный директор компании «Синара-Девелопмент»; Владимир Городенкер, генеральный директор ГК «Атлас Девелопмент»; Геннадий Черных, директор и совладелец компании Prinzip; Данил Кузнецов, коммерческий директор ГК «Атомстройкомплекс»; Евгения Хохлова, коммерческий директор компании «УГМК-Застройщик»; Сергей Антонов, исполнительный директор девелоперской компании «Разум»; Марк Заводовский, директор компании «База Девелопмент»; Матвей Погребинский, директор девелоперской компании «Свобода мысли»; Андрей Басов, вице-президент по GR и инвестициям компании «Страна Девелопмент»; Алексей Обрезков, генеральный директор «Аконс Девелопмент»; Вадим Герасимов, директор по продажам «Унистрой» в Екатеринбурге. Модератор – Максим Путинцев.

В 11:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по муниципальной собственности.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится совместное заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения и постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная презентации разработок молодых уральских ученых. Об изучении влияния тяжелых металлов на сердце, перспективах исследования свойств магнитных наночастиц, создании стоматологической керамики на основе диоксида циркония, а также о результатах анализа влияния Великой Отечественной войны на экономику Урала расскажут старший научный сотрудник лаборатории трансляционной медицины и биоинформатики Института иммунологии и физиологии УрО РАН, кандидат биологических наук Оксана Герцен; старший научный сотрудник лаборатории кинетических явлений Института физики металлов им. М.Н. Михеева УрО РАН, кандидат физико-математических наук Александр Гермов; научный сотрудник лаборатории керамики Института высокотемпературной электрохимии УрО РАН, кандидат технических наук Евгений Бакшеев и заведующий группой исторической географии Института истории и археологии УрО РАН кандидат исторических наук Михаил Михеев.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению лыжного марафона «Европа-Азия» в 2025 году в Свердловской области. О нововведениях предстоящего марафона, программе соревнований, географии участников и условиях их допуска, а также о призовом фонде расскажут заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области Андрей Зяблицев, директор марафона «Европа-Азия 2025» Дмитрий Чукреев и президент Федерации лыжных гонок Свердловской области, бронзовый призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта России Иван Алыпов. Лыжный марафон «Европа-Азия» пройдет 22 и 23 февраля на базе отдыха «Хрустальная».

В 14:00 во Дворце спорта имени А.Ф. Трубачева (Екатеринбург, ул. Сажинская, 6) состоится старт Всероссийских юниорских и юношеских соревнований по бадминтону. Откроет соревнования Герой России, летчик-космонавт Андрей Федяев.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится совместное заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию и постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

В 14:30 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

В 15:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

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