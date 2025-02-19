19 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

19 февраля, среда

В 09:30 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, со двора) на выездное заседание отправится постоянная комиссия по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью. В повестке вопрос о развитии инфраструктуры Екатеринбургского зоопарка (ул. Мамина-Сибиряка, 189).

В 10:30 состоится торжественное открытие здания Академического районного суда (Екатеринбург, ул. Вильгельма де Геннина, 46/1, 46/2). Для представителей СМИ в 09:30 будет организован предварительный обход для съемки площадки. Сбор представителей СМИ в фойе 1 этажа блока Б.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию начальника Кольцовской таможни имени В.А. Сорокина Сергея Баландина. Кольцовская таможня имени В.А. Сорокина отмечает максимальный рост пассажиропотока: какие направления перелетов стали популярными в прошлом году? Как изменилось количество нарушений таможенного законодательства? На эти и другие вопросы ответит спикер. Онлайн-трансляция будет доступна на официальном RuTube-канале «Интерфакса».

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам ежегодного опроса Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей. Об экономическом состоянии и научно-технологическом развитии свердловских предприятий, анализе административной нагрузки, оценке кадрового потенциала и перспективах развития уральских промышленных компаний в период санкций расскажет первый вице-президент СОСПП Александр Породнов.

В 13:30 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, со двора) на выездное заседание отправится постоянная комиссия по социальной защите и здравоохранению. В повестке вопрос о работе ГБУЗ СО «ССМП им. В.Ф. Капиноса» (ул. Саперов, д. 2).

В 16:00 в здании администрации Екатеринбурга глава города Алексей Орлов проведет встречу с активными жителями Академического района по вопросу благоустройства Березовой рощи на улице Краснолесья. Мероприятие пройдет в закрытом от СМИ режиме.

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