20 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

20 февраля, четверг

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы Арбитражного суда Свердловской области в 2024 году и планам на 2025 год. Об основных итогах работы суда, наиболее интересных и громких эпизодах деятельности, статистике и сроках рассмотрения дел расскажет заместитель председателя Арбитражного суда Свердловской области Светлана Сушкова.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная анализу аварийности на дорогах Екатеринбурга за 2020-2025 годы. О статистике правонарушений и ДТП на дорогах Екатеринбурга за последние пять лет, в том числе с участием детей, основных причинах происшествий, очагах аварийности, сумме штрафов, а также о профилактической работе расскажет врио начальника Госавтоинспекции УМВД России по Екатеринбургу майор полиции Павел Крылов.

В 12:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10) состоится заседание комитета по жилищной политике.

В 13:00 состоится презентация прядильной фабрики – нового участка Свердловского камвольного комбината (Екатеринбург, ул. Новинская, 2). Участвуют: заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Тиханов, заместитель министра промышленности и науки региона Игорь Зеленкин, президент ассоциации «Свердллегпром» Игорь Васильков.

В 16:00 в креативном кластере «Л52» (ул. Бажова, 124а, основной зал) под председательством главы Екатеринбурга Алексея Орлова состоится очередное заседание Совета по сохранению и развитию культурного наследия Екатеринбурга (Совет неравнодушных). Участники встречи заслушают следующие доклады: о мероприятиях, посвященных празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне; об эскиз-макете первого на территории Свердловской области археологического музея под открытым небом «Истоки Исети»; о перспективах сохранения культурного наследия Верх-Исетского завода.

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