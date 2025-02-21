21 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

21 февраля, пятница

В 10:00 глава Екатеринбурга Алексей Орлов посетит региональное отделение Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин» (ул. Студенческая, 19). Градоначальник вручит награды победителям и призерам конкурса «Знай подвиг героя», посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Дню защитника Отечества.

В 10:00 в Екатеринбургском промышленно-технологическом техникуме имени В.М. Курочкина (ул. Машиностроителей, 13) состоятся соревнования по стрельбе по биатлонной мишени из пневматической винтовки, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Дню защитника Отечества. Соревнования проводятся среди студенческой молодежи в виде эстафеты, при поддержке регионального центра патриотического воспитания имени Героя России И.О. Родобольского. В программе запланирована разборка и сборка макета автомата АК-74 и снаряжение магазина автомата.

В 12:00 в мультимедийном парке «Россия – Моя история. Свердловская область» (ул. Народной Воли, 49) состоится торжественное открытие Года защитника Отечества в Свердловской области. В ходе церемонии открытия ветеранам вручат юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне». На сцене пройдет концерт.

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